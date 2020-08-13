استرداد 136 فدانا أملاك دولة بمركز الحسينية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه تم استرداد ١٣٦ فدانا و٩ قراريط تعديا على أراضى أملاك الدولة بمركز ومدينة الحسينية .









وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على استعادة حق الشعب وفرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون على المخالفين.









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أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.









وأشار محافظ الشرقية الي استمرار الأجهزة التنفيذية والأمنية بشن حملاتها اليومية لإزالة كافة أشكال التعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتطبيق القانون على المخالفين.