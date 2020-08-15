وكيل نقل البرلمان يشيد بتوزيع الحكومة لخطوط محمول على 3.5 مليون مستفيد من تكافل وكرامة

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب التحية للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لحرصها على توزيع خطوط محمول على المستفيدين من تكافل وكرامة، ما يقرب من 3.5 مليون خط محمول، ويكون مسجلا على قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيد لاستغلالها من إرسال رسائل لإبلاغهم بموقف مستحقاتهم ومواعيد استحقاقها وتلقى رسائل توعية وأنه جار إنهاء هذه العملية وإعداد قواعد البيانات.





كما أشاد " زين الدين " فى بيان له اصدره اليوم بالخطة التي وضعتها وزارة التضامن منذ بدء جائحة كورونا تقسيم عمليات الصرف لمستفيدى تكافل وكرامة حتى أصحاب المعاشات والاستحقاقات التي تقوم بها الوزارة.





واكد نجاح وازرة التضامن الاجتماعى فى تنفيذ تكليفات القائد والزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق الاهداف من مبادرتى حياة كريمة وتكافل وكرامة هو هدف واحد لدعم الفئات الأكثر احتياجا من أهالينا الفقراء والبسطاء من هذا الشعب العظيم والقرى الأولى بالرعاية.