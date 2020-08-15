حملات صندوق مكافحة الإدمان تصل جميع المحافظات.. القباج: وقعنا كشف تعاطى المخدرات على 181 ألفا و763 موظفا من مارس 2019 وحتى يوليو 2020.. و32 ألف موظف تقدموا للعلاج طواعية من خلال الخط الساخن

"القباج":

الكشف عن تعاطى المخدرات لـ 181 ألفا و763 موظفا من مارس 2019 وحتى يوليو 2020



انخفاض نسبة التعاطى إلى 1.8% بعدما كانت 8% فى بداية حملات الكشف



من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة



32 ألف موظف تقدموا للعلاج طواعية من خلال خدمات الخط الساخن



استهداف الكشف على 1500 موظف يوميا من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة اعتبارا من الأسبوع المقبل









أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين "موظفون، وعمال، وسائقون" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، حيث قامت اللجنة بالكشف على 181 ألفا و763 موظفا في مختلف الوزارات، وكذلك فى المؤسسات والمديريات التابعة لهم بجميع المحافظات، وذلك في الفترة من شهر مارس 2019 وحتى فبراير 2020، وتبين تعاطى 1.8% للمواد المخدرة، حيث انخفضت النسبة بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف، وأن أبرز مواد التعاطى "الحشيش والترامادول والمورفين"، وأنه يتم إيقاف الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة عن العمل وإحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.











وأكدت "القباج" استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع جميع المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وسط اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية في الحملات التي تم تنفيذها في ظل فيروس كورونا، بجانب أيضا أنه سيتم استمرار حملات الكشف على سائقى حافلات المدارس خلال فترة الدراسة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.









وقالت إن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل‪.









من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه سيتم تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين فى الوزارات والهيئات التابعة لها فى المحافظات المختلفة بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي والأمانة العامة للصحة النفسية على العاملين في مختلف الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة خاصة الهيئات والمؤسسات الخدمية التى تقدم خدمات للمواطنين، حيث يتم التنسيق حاليا مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة فى المحافظات، لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها، لتذليل أى عقبات تواجه حملات الكشف.









وقال عمرو عثمان إن تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة أدت إلى انخفاض نسبة التعاطي، كما أن هناك 32 ألف موظف تقدموا طواعية للعلاج من خلال الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة الإدمان، ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانا وفى سرية تامة، كما أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف حملات الكشف على العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وأنه اعتبارا من الأسبوع المقبل سيتم تكثيف الحملات ومن المستهدف الكشف على ما يقرب من 1500 موظف يوميا وسط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتوفير جميع المستلزمات الطبية من كحول وكمامات ومواد التعقيم بجانب الالتزام خلال إجراء التحايل بالتباعد بين أعضاء لجنة الكشف والموظفين.









