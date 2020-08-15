منتهية الصلاحية.. ضبط ٨ أطنان مبيدات ومواد منظفة داخل مصنع بـ وادي النطرون

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي، حملة تموينية متنوعة لضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بمركز وادي النطرون.





وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من ستة أطنان من المبيدات و 1000عبوة كحول ايثيلي وآلاف العبوات الفارغة المعدة للتعبئة والاستيكارات وجراكن كحول مجهولة المصدر وعبوات تغليف من المبيدات الزراعية محظور تداولها وعدد كبير من الرشاشات وآلاف قطع وأجزاء من الرشاشات.





كما تم ضبط أكثر من 2 طن منظفات صناعية منتهية الصلاحية وعبوات ومواد غير معروفة من أحد أوكار التصنيع والتلاعب في المنتجات الخاصه بالزراعة من المبيدات الزراعية، و ضبط رشاشات وتجميعها و الكتابة عليها بيانات لدول أخري، يتم تصنيع وتعبئتة من مواد منتهية الصلاحية وبدون ترخيص، و تم نقل كل المضبوطات على 6 سيارات.





وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.