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أخبار العالم

تضخم أرصدة بعض النواب تضع وزير المالية الكويتي محل إتهام.. تفاصيل

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:04 م
وزير المالية الكويتي
وزير المالية الكويتي
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محمود نوفل
اتهم النائب رياض العدساني ، عضو مجلس الأمة الكويتي ، وزير المالية الكويتي بالتقاعس ضد شبهات غسل الأموال وتضخم حسابات وحركة الرصد البنكي الغير الطبيعي لبعض النواب ، حيث قال " كان المفترض على وزير المالية تطبيق القانون على الجميع خاصة هو من يشرف سياسيا على الجهات المختصة التي يتطلب منها الإحالة إلى النيابة وعدم المماطلة أو التراخي من قبل الجهات الحكومية المختصة".

وكشف العدساني في تصريحات صحفية له نقلته صحيفة القبس الكويتية ان مسؤولية متابعة ملف تضخم الأرصدة وشبهات غسيل الأموال الخاصة ببعض نواب الأمة تقع علي عاتق رئيس مجلس الوزراء بعد تحويل الملف الخاصة بتلك القضايا اليه.

وتوقع النائب الكويتي ان تشهد الايام القادمة محاسبة الجميع علي أخطائه وعلي رأسهم وزير المالية نظرا لتراخيه وتكاسله في العديد من الملفات.

واختتم العدساني تصريحاته قائلا : خلال المساءلات السياسية القادمة إن لم يتخذ إجراء، أعد الشعب الكويتي أن أذكر البيانات كاملة وبتفاصيلها الدقيقة فيما يتعلق بتضخم حسابات نواب وشبهات غسل أموال.
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