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الأوقاف: غدًا توزيع 16 طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:40 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
تبدأ غدًا الأحد وزارة الأوقاف توزيع (16) طناً من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (أسيوط – سوهاج – قنا - أسوان )، بواقع (4) طن لكل  محافظة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي ، وذلك في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف


 وقالت الأوقاف في بيان لها يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 141 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ - الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر- البحيرة).

هذا وتؤكد غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور ، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.
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