سكان شارع بورسعيد في الوايلي يستغيثون بسبب انتشار الكلاب الضالة.. شاهد

أرسل القارئ أحمد عوض شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة سكنه .
وقال في شكواه: نعاني نحن سكان شارع بورسعيد بالوايلي من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة ما تسبب في الذعر لسكان المنطقة .
وأشار إلي أنه تقدم بأكثر من شكواه إلى حي الوايلي ولكن دون جدوي .
وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.