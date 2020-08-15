سكان شارع بورسعيد في الوايلي يستغيثون بسبب انتشار الكلاب الضالة.. شاهد

أرسل القارئ أحمد عوض شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة سكنه .





وقال في شكواه: نعاني نحن سكان شارع بورسعيد بالوايلي من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة ما تسبب في الذعر لسكان المنطقة .





وأشار إلي أنه تقدم بأكثر من شكواه إلى حي الوايلي ولكن دون جدوي .





وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.



