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السجيني: لجنة استطلاع ومواجهة في البرلمان لإعادة النظر بأسعار مخالفات البناء.. فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:07 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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إبراهيم القادري
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن يوم الخميس الماضي كان هناك لجنة استطلاع ومواجهة قام بعملها البرلمان ووافق رئيس مجلس النواب عليها لإعادة النظر في أسعار مخالفات البناء.

وأضاف أحمد السجيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي إم سي، إن في هذه الجلسة قام النواب بمواجهة الحكومة بالإشكاليات التي تخص قضايا تصالح البناء .

وأوضح أحمد السجيني ، أن البرلمان وفقا للدستور هو الذي يصدق على السياسات العامة للدولة.

وتابع أن اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب انتهى إلى إصدار عدة توصيات بشأن مخالفات البناء.
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