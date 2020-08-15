السجيني: لجنة استطلاع ومواجهة في البرلمان لإعادة النظر بأسعار مخالفات البناء.. فيديو

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن يوم الخميس الماضي كان هناك لجنة استطلاع ومواجهة قام بعملها البرلمان ووافق رئيس مجلس النواب عليها لإعادة النظر في أسعار مخالفات البناء.





وأضاف أحمد السجيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي إم سي ، إن في هذه الجلسة قام النواب بمواجهة الحكومة ب الإشكاليات التي تخص قضايا تصالح البناء .





وأوضح أحمد السجيني ، أن البرلمان وفقا للدستور هو الذي يصدق على السياسات العامة للدولة. الذيعلى



