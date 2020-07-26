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التعديل وارد.. أحمد السجيني: قانون التصالح في مخالفات المبانى هدية للمواطنين.. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:59 م
أحمد السجينى
أحمد السجينى
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حمزة شعيب
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في البناء يحقق مكتسبات للمواطنين، معلقًا: «هذا القانون يعتبر هدية للمواطنين».

  وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «تم إساءة تسويق قانون التصالح بشكل غير مسبوق، والقانون ينص على التصالح في مخالفات المباني.

وأضاف: «القانون يختص بعدة أطراف من بينها مالك العقار الذي باع شقق للمواطنين، أو مالك العقار الذي يسكن فيه، أو مالك العقار المستتر، أو المواطن الذي اشترى شقة من مالك العقار».

وتابع : «هناك احتقان بسبب تضارب التصريحات التنفيذية وشائعات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء»، مضيفا: «هناك تصريحات متناقضة من متحدثين رسميين حول القانون».

وناشد السجينى الحكومة تشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، مع دراسة تقديم طلبات التصالح أون لاين لتلافي ما يحدث في الأحياء، قائلا: «وارد نجري أي تعديل بالقانون بناء على دراسة أثر تشريعي من أجل مصلحة المواطن والسلم المجتمعي».

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