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منوعات

انتحار فتاة من الدور العاشر بعد ساعات من حفل زفافها .. تفاصيل

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:22 م
صدى البلد
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مريم صليب
تفاجأت اسرة لويس في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي لحفل الزفاف أن الشرطة تحقق في قضية إنتحار ابنتهم . 

و قالت صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن تحريات الشرطة اثبتت أن العروس تعرضت لصدمة كهربائية شديدة قبل أن تقفز من الشرفة وأصيبت بإنهيار عصبي حاد أدى إلى إنتحارها بعد ساعات الأول من حفل زواجها. 

واكد الشهود ، أنهم سمعوا صوت صراخ و في الغالب نشب خلاف بين العريس و زوجته في الساعات الأولى من الزواج و اختفى الصراخ فجأة . 

وفي ساعات الفجر الأولى تفاجئ أحد الجيران بجثة العروس ملقاه من الدور العاشر ، و الدماء تكسو وجهها و ملابسها ، فقاموا بطلب الإسعاف على الفور على أمل إنقاذها . 

المثير في الأمر أن الشرطة اكتشفت أن الزوج كان نائما بينما يحاول الجيران إسعاف زوجته ، وبعد استيقاظه لم يحرك ساكنا و كأن خبر إنتحارها لا يمثل له أي شئ . 
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