التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى بالتنسيق .. ولأول مرة إدراج الجامعة اليابانية ومدينة زويل في تنسيق الجامعات

لطلاب تنسيق 2020 :

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عـــــــن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة الدور الأول2020 بالجامعات : نهنئ أبناءنا الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة(الدور الأول) لهذا العام 2020 ، والذين تم إعلان نتائجهم يوم الثلاثاء الموافق 4/8/2020 ، وبهذه المناسبة فقد تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22/8/2020 وحتى يوم الأربعاء الموافق 26/8/2020 وذلك وفقا للحد الأدنى التالي :





الشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر 30855

الشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر 16665

الشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثر 102165

الإجمـــــــــالي 149685









كما أوضح بعض التعليمات الهامة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت"التنسيق الإلكتروني"





- ان الخدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي:www.Tansik.Egypt.gov.eg





- إنه سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة المصرية وتحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع .





و بالنسبة الى مواعيد إدخال الرغبات على موقع التنسيق عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات :





•يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة ، وعلي الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي(الكمامة)حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع

التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل .





•ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات ، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.





•ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.





و بالنسبة الى أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني :





•الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

•معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني:

•التيسير علي الطلاب وأولياء الأمور، بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق ، كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.

يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

•تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

•تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة ، مما يمنع حدوث أية أخطاء ، حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

•تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول علي نتيجة التنسيق من موقع التنسيق علي الإنترنت.

كما اوضجت وزارة التعليم العالى بعض تعليمات هامة لأبنائنا الطلاب اثناء التنسيق الالكترونى :





•سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك.

•الموقع يعرض أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة ، لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.





•ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها إذا اختار الطالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سيخطره فورا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي ، وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم ، كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات(75 رغبة). في حالة وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة يمكنك الاتصال علي رقم 19468.





الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

•قم بالدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني www.Tansik.Egypt.gov.eg



