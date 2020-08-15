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حماية المستهلك: قرار ملزم يصدر بشأن مصاريف باصات المدارس..فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:31 م
طلاب المدارس
طلاب المدارس
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك ،: إننا تلقينا العديد من الشكاوي ومنها مشكلة المصروفات الخاصة بالترم الثاني للعملية التعليمية ومن له القرار الأخير هي وزارة التربية والتعليم .


وأضاف أحمد سمير خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، أن وزارة التربية والتعليم أعلنت ان العملية التعليمية تمت بشكل او بأخر سواء عن طريق الاون لاين او عن طريق اى وسيلة اخرى .


وأوضح أحمد سمير ، أن العملية التعلمية تمت بنسبة كاملة لافتا إلى أن المشكلة الثانية هي الخاصة بمصروفات الباصات وهذا من حق أولياء  الأمور  .


وتابع : أن هناك قرارا ملزما سيصدر لجميع الجهات بخصوص مصاريف الباصات .


واستكمل : أن جميع المدارس ستقوم برد مصاريف الباصات ومن يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية .
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