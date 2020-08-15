حماية المستهلك: قرار ملزم يصدر بشأن مصاريف باصات المدارس..فيديو

قال الدكتور أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك ،: إننا تلقينا العديد من الشكاوي ومنها مشكلة المصروفات الخاصة بالترم الثاني للعملية التعليمية ومن له القرار الأخير هي وزارة التربية والتعليم .









وأضاف أحمد سمير خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، أن وزارة التربية والتعليم أعلنت ان العملية التعليمية تمت بشكل او بأخر سواء عن طريق الاون لاين او عن طريق اى وسيلة اخرى .









أحمد سمير ، أن العملية التعلمية تمت بنسبة كاملة لافتا إلى أن المشكلة الثانية هي الخاصة بمصروفات الباصات وهذا من حق أولياء الأمور . وأوضحإلىأنأولياءالأمور









وتابع : أن هناك قرارا ملزما سيصدر لجميع الجهات بخصوص مصاريف الباصات .









واستكمل : أن جميع المدارس ستقوم برد مصاريف الباصات ومن يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية .