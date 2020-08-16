4 طرق يمكنك من خلالها استخدام الخيار لفقدان الوزن

يعزز الخيار فقدان الوزن بشكل سريع وصحي . يمكنك إدراجه في السلطات أو الشوربات أو العصائر الخاصة بك ، وسوف يمنح طعامك طعمًا لذيذًا مميزًا وسيسمح لجسمك بحرق بعض السعرات الحرارية الزائدة أيضًا، وفقا لما نشره موقع doctors.
الآن بعد أن عرفت كيف يعزز الخيار بالضبط فقدان الوزن ، ألق نظرة على 4 تقنيات بسيطة مع الخيار يمكن أن تساعدك على التخلص من بعض الوزن الزائد بسهولة.
1. اشرب عصير الخيار
2. سلطة الخيار
مجرد كوب مليء بشرائح الخيار قبل وجبتك يمكن أن يثبط شهيتك إلى حد ما. ولكن إذا كنت قلقًا بشأن التغذية ، فاسترخ! الخيار غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن أيضًا. ما عليك سوى قطع بعض شرائح الخيار وإضافة الملح والفلفل وتناوله قبل وجبات الطعام مباشرة. سيمنعك هذا من تناول الكثير من الطعام ، وبالتالي تقليل السعرات الحرارية وتعزيز فقدان الوزن.
3. زبادي بالخيار
زبادي الخيار أو رايتا هو علاج رائع آخر يمكنك تحضيره لنفسك. كل ما عليك فعله هو بشر بعض الخيار وإضافته إلى كوب من الزبادي مع بعض الملح والفلفل. يمكنك أيضًا إضافة بعض البصل المفروم جيدًا والطماطم لتعزيز النكهة. تناول هذا إما مع وجباتك أو قبلها. بهذه الطريقة ستنخفض كمية السعرات الحرارية التي تتناولها وستعزز فقدان الوزن أيضًا.
4. عصير الخيار
إذا كنت من محبي العصائر ، فإن عصير الخيار يمكن أن يكون الجرعة المثالية لإنقاص الوزن. يمكن أن يكون هذا المشروب هو مفتاحك لجسم رشيق وصحة جيدة. كل ما عليك فعله هو إضافة كوب من الخيار المفروم إلى الخلاط مع بعض التفاح الأخضر وعصير الليمون وحفنة من أوراق النعناع. الآن امزجها حتى تصبح ناعمة. أضف بعض مكعبات الثلج إليه واشربه بقدر ما تريد.