4 طرق يمكنك من خلالها استخدام الخيار لفقدان الوزن

يعزز الخيار فقدان الوزن بشكل سريع وصحي . يمكنك إدراجه في السلطات أو الشوربات أو العصائر الخاصة بك ، وسوف يمنح طعامك طعمًا لذيذًا مميزًا وسيسمح لجسمك بحرق بعض السعرات الحرارية الزائدة أيضًا، وفقا لما نشره موقع doctors.

كيف يعزز الخيار فقدان الوزن؟





عندما تفكر في فقدان الوزن ، فإن أول شيء مطلوب هو تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها. يمكن أن يساعدك الخيار هنا لأنه منخفض جدًا من حيث السعرات الحرارية. كوب واحد من شرائح الخيار يحتوي على 14 سعرة حرارية فقط وهي أقل من 1٪ من احتياجاتك اليومية. ولا ينتهي هنا. الخيار فاكهة خالية من الدهون. لذلك يمكنك أن تملأ الخيار بالقدر الذي تريده دون الخوف من زيادة الوزن. لذلك ، فإن الالتزام بنظام غذائي غني بالخيار سيعزز فقدان الوزن.

الآن بعد أن عرفت كيف يعزز الخيار بالضبط فقدان الوزن ، ألق نظرة على 4 تقنيات بسيطة مع الخيار يمكن أن تساعدك على التخلص من بعض الوزن الزائد بسهولة.

1. اشرب عصير الخيار

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بادئ ذي بدء ، يمكنك شرب عصير الخيار كل يوم. إنه سهل التحضير ويحافظ على صحة جسمك ونحيله. كل ما عليك فعله هو إضافة بعض الخيار المفروم في الخلاط ، إلى جانب بعض عصير الليمون والكزبرة وعصير الصبار والماء وشرائح الزنجبيل وخلطها بشكل صحيح. اشربه كل صباح على معدة فارغة للاستفادة القصوى من فوائده الصحية. يعزز فقدان الوزن ويبقيك نشيطًا ومنتعشًا طوال اليوم.

2. سلطة الخيار

مجرد كوب مليء بشرائح الخيار قبل وجبتك يمكن أن يثبط شهيتك إلى حد ما. ولكن إذا كنت قلقًا بشأن التغذية ، فاسترخ! الخيار غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن أيضًا. ما عليك سوى قطع بعض شرائح الخيار وإضافة الملح والفلفل وتناوله قبل وجبات الطعام مباشرة. سيمنعك هذا من تناول الكثير من الطعام ، وبالتالي تقليل السعرات الحرارية وتعزيز فقدان الوزن.



3. زبادي بالخيار

زبادي الخيار أو رايتا هو علاج رائع آخر يمكنك تحضيره لنفسك. كل ما عليك فعله هو بشر بعض الخيار وإضافته إلى كوب من الزبادي مع بعض الملح والفلفل. يمكنك أيضًا إضافة بعض البصل المفروم جيدًا والطماطم لتعزيز النكهة. تناول هذا إما مع وجباتك أو قبلها. بهذه الطريقة ستنخفض كمية السعرات الحرارية التي تتناولها وستعزز فقدان الوزن أيضًا.



4. عصير الخيار

إذا كنت من محبي العصائر ، فإن عصير الخيار يمكن أن يكون الجرعة المثالية لإنقاص الوزن. يمكن أن يكون هذا المشروب هو مفتاحك لجسم رشيق وصحة جيدة. كل ما عليك فعله هو إضافة كوب من الخيار المفروم إلى الخلاط مع بعض التفاح الأخضر وعصير الليمون وحفنة من أوراق النعناع. الآن امزجها حتى تصبح ناعمة. أضف بعض مكعبات الثلج إليه واشربه بقدر ما تريد.

