7 نصائح لها مفعول السحر لفقدان الوزن سريعا

مع تزايد حالات السمنة ، ربما يكون فقدان الوزن هو الشيء الوحيد الذي يسعى إليه كل شخص. لكن لا يعرف الكثير كيف يُفترض أن يتم ذلك (اتباع نظام غذائي وممارسة التمارين ليست الطريقة الوحيدة بعد كل شيء)! والمثير للدهشة أن صناعة فقدان الوزن مليئة بالأساطير.

هذه الأساطير هي أحد الأسباب التي تجعل بعض الناس يتراجعون من حيث فقدان الوزن ، هناك بعض نصائح فقدان الوزن المدعومة علميًا والتي يمكن أن تحسن كفاءة جهودك وتسريع العملية وفقا لما نشره موقع doctor.

1. اشرب الماء قبل وجبات الطعام

يقول الناس أن الماء يؤدي إلى فقدان الوزن ولكن لا يعرفون كيف يشربون الماء لفقدان الوزن. يستمر بعض الناس في شرب الماء على مدار اليوم معتقدين أنه لن يضيف سعرات حرارية وسيؤدي إلى الشعور بالامتلاء أيضًا. ومع ذلك ، فإن هذا يؤدي إلى الانتفاخ واحتباس الماء. هذا بدوره يمكن أن يضيف وزن الماء لجسمك. الماء مشروب خالٍ من السعرات الحرارية مما يجعلك تشعر بالشبع دون إضافة أي سعرات حرارية إلى جسمك. لذلك ، يجب أن تشرب كوبًا من الماء قبل وجباتك بحيث تأكل أقل من الكمية التي تتناولها عادةً. بهذه الطريقة يتم تقليل استهلاك السعرات الحرارية بشكل عام ويؤدي إلى فقدان الوزن.



2. اشرب الشاي الأخضر بعد الوجبات والقهوة السوداء قبل التمرين:

فوائد الشاي الأخضر لإنقاص الوزن معروفة للجميع ولكن لا يعرف الكثيرون مدى فائدة القهوة السوداء. الشاي الأخضر يعزز التمثيل الغذائي الخاص بك وكذلك القهوة السوداء. الشاي الأخضر يمنع تخزين الدهون والقهوة السوداء تزيد من معدل حرق الجسم للدهون. لذلك ، يجب تناول الشاي الأخضر بعد الوجبات والشاي الأسود قبل التمرين. يحتوي كلا المشروبين على مادة الكافيين ، والتي تشتهر مرة أخرى بقدرتها على حرق الدهون.



3. طهي الطعام بزيت جوز الهند:

في حين أن معظم الناس يفضلون طهي الطعام بالزيت النباتي أو الزبدة النقية (السمن) ، فإن الزيت الأكثر صحة لفقدان الوزن هو زيت جوز الهند. يعتبر زيت جوز الهند من أصح أنواع الزيوت ولسبب وجيه. يتم استقلاب الدهون الخاصة في هذا الزيت بطريقة مختلفة. أنها تعزز التمثيل الغذائي في الجسم بمقدار 120 سعرة حرارية كل يوم وتقلل من الشهية بمقدار 256 سعرة حرارية في اليوم. ضع في اعتبارك أن الأمر لا يتعلق بإضافة زيت جوز الهند على طعامك ؛ إنه يتعلق بطهي الطعام بزيت جوز الهند.



4. استخدم أطباق أصغر:

قد يبدو هذا غير مريح. قد ينتهي بك الأمر إلى سكب الطعام حولك. لكن ثق بنا ، فإن استخدام أطباق أصغر لتناول الطعام هو وسيلة فعالة للغاية لخفض كمية السعرات الحرارية التي تتناولها. عندما تستخدم أطباق أصغر ، ستأخذ طعامًا أقل في طبقك. عندما تتناول كمية أقل من الطعام على طبقك ، تتجنب نفسيًا إعادة ملء طبقك كثيرًا. بمرور الوقت ، ستساعدك هذه الطقوس على تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها ، وفي النهاية تفقد الوزن.

5. احتفظ بالطعام الصحي في خزانتك:

الوجبات الخفيفة هي الشيء الوحيد الذي يساهم في زيادة الوزن. لكن هناك طرق لجعل هذا شأنًا صحيًا. احتفظ بالأطعمة الصحية في مخزنك ؛ تجنب شراء ملفات تعريف الارتباط للوجبات الخفيفة. بدلًا من ذلك ، اختر الفول السوداني والجوز واللوز. تمنعك هذه الوجبات الخفيفة الصحية من الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

6. امضغ طعامك ببطء:

يساعد المضغ ببطء عقلك على تسجيل أنك قد أكلت ما يكفي. كما يساعد ذلك جسمك على إنتاج الهرمونات المرتبطة بفقدان الوزن. هذا التأثير أكثر صلة إذا اخترت الأطعمة الصحية.



7. تناول الأطعمة الحارة:

تظهر الأبحاث أن الأطعمة الغنية بالتوابل تعزز عملية التمثيل الغذائي لديك. الكابسيسين ، وهو مركب موجود في الفلفل الحار ، يعزز عملية الأيض ويحد من الشهية أيضًا. سبب وجيه آخر لإضافة المزيد من الفلفل إلى طعامك!.

