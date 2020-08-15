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حوادث

أسطوانة غاز وراء انهيار منزل من 3 طوابق بالمنوفية

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:06 م
انهيار عقار
انهيار عقار
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محمد أمين
 كشف مصدر بالمنوفية أن السبب وراء انهيار وسقوط منزل بقرية شنوان بالمنوفية هو انفجار اسطوانة غاز حيث سمع الأهالي صوت انفجار شديد داخل المنزل قبل انهياره. 

  17 عاما أهالي عمروس بالمنوفية يعثرون علي جثة شاب مذبوحا 

تلقي مدير أمن المنوفية إخطارًا يفيد بسقوط منزل مكون من ثلاثة طوابق بقرية شنوان التابعة لمركز شبين وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث للبحث عن سكان المنزل أسفل الأنقاض. 

 وانتقلت قيادات مديرية الأمن وعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم وتم فرض كردون أمني حول المنطقة المحيطة بالعقار المنهار .

 وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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