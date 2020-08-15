أسطوانة غاز وراء انهيار منزل من 3 طوابق بالمنوفية

تلقي مدير أمن المنوفية إخطارًا يفيد بسقوط منزل مكون من ثلاثة طوابق بقرية شنوان التابعة لمركز شبين وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث للبحث عن سكان المنزل أسفل الأنقاض.





وانتقلت قيادات مديرية الأمن وعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم وتم فرض كردون أمني حول المنطقة المحيطة بالعقار المنهار .





وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.