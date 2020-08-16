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وزير قطاع الأعمال: تطوير شركات النقل والتشييد والبناء من خلال الدمج.. فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:23 ص
هشام توفيق، وزير
هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام
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اسراء صبري
أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن دمج 3 شركات نقل ركاب في شرق وغرب ووسط الدلتا فى شركة واحدة. 

وأضاف خلال حوراه ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك خطة تطوير يتم إعدادها من خلال استشاري دولي،  
وفيما يخص شركات نقل البضائع هناك 5 شركات نقل بضائع بمشاركة هيئة السكك الحديدية كنوع من التكامل مع شركات تداول الحاويات، و3 شركات لتداول الحاويات بالشركة القابضة للنقل البري والبحري.

وأشار توفيق إلى أن الشركة القابضة للتشييد والبناء لديها صناعتين أساسيتين، التطوير العقاري والإسكان، بالإضافة إلى 3 شركات نمتلكهم وهم مصر الجديدة والمعادي والنصر للإسكان، ثم شركات المقاولات، لافتا إلى أن التوجيه هو دمج عدد من الشركات مع بعضها.

وأشار إلى وجود مشروعات فى عمان وفى الإمارات بجانب مشروعات فى الفسطاط وفى المقطم بالهضبة الوسطى، بالإضافة إلى وجود مشروع كبير فى توشكى هو المجزر الآلى هناك.

وتابع: المجزر قرب الحدود السودانية، وقمنا بإنشاء محجر بيطري يستقبل 20 ألف رأس، واستقبلنا بالفعل نحو 8 آلاف رأس، ولدينا نحو 14 ألف فدان مزروعين بالنظام الجديد، كما سيتم زراعة مثلهم الفترة المقبلة مع الاتفاق مع شركة سودانية وهيئة السلع التموينية التى تحصل على اللحوم المذبوحة.

وشدد على أن المجزر يعد من أكبر المجازر فى مصر ، وستكون بالقرب منه مشروعات.
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