الكرة ملهاش كبير .. ليون يتصدر تويتر بعد إقصائه لـ مانشستر سيتي من دوري الأبطال

تصدر نادي ليون الفرنسي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب نهايته مباراته امام نادي مانشيستر سيتي الانجليزي في دوري ابطال اوروبا.





تصدر نادي ليون الفرنسي تويتر عقب فوزه في مباراته اليوم امام فريق مانشيستر سيتي الانجليزي بنتيجة 3-1 ضمن منافسات دور ال8 في اطار منافسات دوري ابطال اوروبا , وتاهل نادي ليون عقب فوزة لنصف نهائي البطولة للمرة الثانية في تاريخة وسوف يواجه في مباراته القادمة نادي بايرن ميونخ الالماني.









وجاءت أبرز التعليقات:





ليون بالابطال اخر 10 سنوات : لعب نص النهائي مرتين ,سيتي بالابطال اخر 125 سنه : لعب نص النهائي مره





الله يرحمك يا ليون من اللي هيحصل فيك





خد بالك يا ليون برشلونة شال 8 انتوا هيحصل فيكم ايه





ليون اثبت ان الكرة مش فلوس وبس والكرة حقيقي ملهاش كبير

























وسيلتقي ليون مع بايرن ميونخ، الذي تأهل بعد إهانة برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين.





يسعى ليون في مواصلة مفاجآته بالبطولة بانتزاع الفوز في لقاء الليلة، وحجز بطاقة الصعود إلى النهائي.