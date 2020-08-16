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فن

بعد ساعات من طرحها .. بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تصل لـ نصف مليون مشاهدة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:33 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
اقتربت أغنية بالبنط العريض للمطرب حسين الجسمي من حاجز النصف مليون مشاهدة عبر يوتيوب بعد ساعات من طرحها.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع الموسيقي توما الذي قام بعملية المكساج والماستر أيضًا.

 تقول الأغنية في مطلعها:

حبيبي بالبُنط العريض.

غالي واقرب م الوريد

حالتي تتشخص جُنون

بيقولولي انا بيك مريض


ويضيف الجسمي أغنية "بالبُنط العريض" الى قائمة أغنياته الناجحة وواسعة الإنتشار من الأغنيات ذات اللون المصري، والذي يقدمها لأول مرة برؤيته اللحنية والموسيقية، بثقة خبرته وتميزه ونجاحه مع الأغنية المصرية ذات الإيقاعات المختلفة الحاملة معها معاني كثيرة من الفرح والبهجة.
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