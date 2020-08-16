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أخبار البلد

من مصر الجديدة لـ موقف السلام .. مترو عدلي منصور يوفر على سكان شرق القاهرة زحام المواصلات

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:01 ص
مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
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حمادة خطاب
وضعت وزارة النقل اللمسات الأخيرة على محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق استعدادا لافتتاحها أمام الجمهور.

وتشمل هذه المرحلة 9 محطات جدد 6  منهم علوية وهما محطات النزهة وهشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور و 3 محطات نفقية، وهي هليوبليس وألف مسكن ونادي الشمس. 

وتخدم تلك المحطات عددا كبيرا من المناطق المزدحمة بالقاهرة، نرصدها في التقرير التالي. 


تبدأ  المحطات من ميدان هليوبوليس بمصر الجديدة وحتى محطة عدلي منصور بطول 10.5 كيلومتر

١- محطة عدلي منصور

تخدم هذه المحطة  موقف العاشر، والمناطق المجاورة لة، فضلًا عن سكان المدن الجديدة بطريق السويس، وتُعد محطة تبادلية مع القطار المكهرب الذي من المقرر أن يصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.


محطة النزهة

تخدم هذه المحطة سكان منطقة جسر السويس، وتم تحويلها إلى محطة علوية بدلًا من نفقية، عقب تسرب المواد البترولية للتربة بها منذ بدايات أعمال إنشائها.

محطة النزهة 2

تسمى محطة النزهة 2 أو هشام بركات، وهي أول محطة علوية مقامة على كباري يصل ارتفاعها إلى 12 مترًا فوق سطح الأرض، وتخدم سكان النزهة والمناطق المجاورة لها. 


محطة قباء

تخدم هذه المحطة الآلاف المواطنين،فهي مقامة في منطقة شديدة الزحام، وهي منطقة قباء بجسر السويس

عمر بن الخطاب

منها يسير القطار في اتجاه اليسار ويخدم السكان المجاورين لكوبري الحرفيين، وصولًا إلى كوبري الهايكستب.

محطة الهايكستب

تقع بالقرب من طريق الإسماعيلية الصحراوي وصولًا لمحطة عدلي منصور، وتعُد المحطة الأعلى ارتفاعًا ضمن المحطات الستة؛ حيث يصل ارتفاعها إلى 16 مترًا فوق سطح الأرض.
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