وديات المظاليم تجهز منتخب الشباب لتصفيات أمم أفريقيا فى موريتانيا

خاطب الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب، العديد من مسؤولى أندية القسم الثاني، من أجل خوض مباريات ودية أمام شباب الفراعنة.





ويستعد منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، للسفر الى تونس والمشاركة فى التصفيات بدول شمال إفريقيا، استعدادا للتصفيات المؤهلة لامم افريقيا فى موريتانيا خلال العام القادم.





ويسعى ربيع ياسين، ورفاقه الى تجهيز منتخب الشباب خلال المعسكر التدريبي الحالي والاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين الفريق.





يذكر أن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب اختار 17 لاعبا وهم: حمزة علاء ومحمد المغربي ومحمد أشرف ومحمد سكري من الأهلي، والسيد عطية من الزمالك، محمد السيد سيحا من المقاولون وسيف الدين علي من نادي مصر وكريم جمال بيبا من المقاصة وعلاء محمد من الإسماعيلي وزياد فرج من المصري ومحمود عبد المحسن من المستقبل وصلاح الدين مصطفى وريتشارد مصطفى المحترفان بنادي أودينيزي الإيطالي.