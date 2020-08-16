AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وديات المظاليم تجهز منتخب الشباب لتصفيات أمم أفريقيا فى موريتانيا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:38 ص
منتخب الشباب
منتخب الشباب
Advertisements
يسري غازي
خاطب الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب، العديد من مسؤولى أندية القسم الثاني، من أجل خوض مباريات ودية أمام شباب الفراعنة.

ويستعد منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، للسفر الى تونس والمشاركة فى التصفيات بدول شمال إفريقيا، استعدادا للتصفيات المؤهلة لامم افريقيا فى موريتانيا خلال العام القادم.

ويسعى ربيع ياسين، ورفاقه الى تجهيز منتخب الشباب خلال المعسكر التدريبي الحالي والاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين الفريق.

يذكر أن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب اختار 17 لاعبا وهم: حمزة علاء ومحمد المغربي ومحمد أشرف ومحمد سكري من الأهلي، والسيد عطية من الزمالك، محمد السيد سيحا من المقاولون وسيف الدين علي من نادي مصر وكريم جمال بيبا من المقاصة وعلاء محمد من الإسماعيلي وزياد فرج من المصري ومحمود عبد المحسن من المستقبل وصلاح الدين مصطفى وريتشارد مصطفى المحترفان بنادي أودينيزي الإيطالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادا للتصفيات الأفريقية.. ربيع ياسين يطالب بانطلاق دورى الناشئين فى نهاية أغسطس

موريتانيا تجهز ملعب نواذيبو لاستضافة أمم أفريقيا ٢٠٢١ للشباب

استعدادا لأمم إفريقيا .. جهاز منتخب الشباب يجتمع باللجنة الخماسية

استعدادا لأمم أفريقيا .. ربيع ياسين يختار 17 لاعبا لمعسكر منتخب الشباب

ريتشارد باشا مهاجم أودينيزي: هدفي قيادة هجوم منتخب مصر في مونديال 2022

استعدادا لتصفيات الأمم بموريتانيا.. منتخب الشباب يدخل معسكرا تدريبيا اليوم

ترشيحاتنا

إيه القمر ده.. إنجى خطاب تبهر متابعيها فى أحدث إطلالة لها.. شاهد

يخدعنا .. تايلور سويفت تهاجم دونالد ترامب فى تغريدة شديدة اللهجة

هل تقبل صلاتي وأنا كسلان وأترك السنن؟.. دار الإفتاء تنصح بـ 4 أمور

فسخت خطبتي مرتين.. هل عدم الإفصاح عنهما إذا تقدم لي أحد يعتبر غشا

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يكشف مخططا جديدا للخونة والعملاء.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95%..آخر وصايا شويكار قبل وفاتها

كلاسيكي وكاجوال .. صور تبرز شياكة تامر حسني في عيد ميلاده

AdvertisementS

عقب تحقيق الفوزعلى مصر المقاصة.. 6 تصريحات نارية لرئيس الزمالك

أخبار الرياضة| 6 تصريحات نارية لرئيس الزمالك و100 مليون جنيه قيمة رمضان صبحي في بيراميدز.. وتعليق من جورديولا بعد خروج السيتي بثلاثية

فرحتنى.. أحمد عيد عبد الملك فى تغريدة عن رأيه فى المباريات الأخيرة.. شاهد

مختار ويوسف .. كورونا يثبت أحقية المدرب المصري وفشل كارتيرون وفايلر

تقارير إنجليزية: رمضان صبحي ينضم لصفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل

مانشستر يونايتد يصطدم بـ إشبلية في مواجهة نارية بالدوري الأوروبي

توفيق السيد يعتذر عن عضوية اللجنة الفنية للحكام فى اتحاد الكرة.. تفاصيل

مرحلة ثالثة قريبا .. الشباب والرياضة تسلم دراجات مبادرة درجتك صحتك

وديات المظاليم تجهز منتخب الشباب لتصفيات أمم أفريقيا فى موريتانيا

القباني: الزمالك لا يحتاج الدوري.. هدفنا المركز الثاني

وائل القباني: المادة تحكم.. والأهلي استفاد من رمضان صبحي

وزيرا الشباب والتنمية المحلية يبحثان التعاون المشترك بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلاسيكي وكاجوال .. صور تبرز شياكة تامر حسني في عيد ميلاده

أعراض ارتفاع السكر في الجسم وطرق علاجه

شاهد .. مرسيدس SL 2022 الجيل الجديد بصور أوضح