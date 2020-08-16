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لسرعة فقدان الوزن.. 3 مشروبات على الريق للتنحيف

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:52 ص
صدى البلد
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رشا عوني
حرق الدهون وإنقاص الوزن من أهم الأمور التي يهتم بها كثيرون، ويتبعون أنظمة دايت مختلفة لخسارة الوزن في وقت قصير لكن الأمر يحتاج إلى تناول مشروبات تساعد على حرق الدهون بشكل فعال للوصول للهدف المطلوب وخسارة الوزن بشكل أسرع.

بحسب موقع health24 هناك العديد من المشروبات التي يمكنك تناولها على الريق تساعد على حرق الدهون والتنحيف، ومنها: 

1- الشاي الأخضر، وهو يحتوي على مادة الكافيين، ومواد مضادة للأكسدة المعروفة باسم الكاتيكين، التي تساعد في زيادة حرق الدهون وتعزز عملية التمثيل الغذائي، ما يساعد في خفض الوزن. 

2-الجريب فروت، وهو يحتوي على مركبات نباتية فريدة تعزز فقدان الوزن، كما أنه غني بالألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يساعد عصير الحمضيات على فقدان الوزن عند تناوله في الصباح.

3-العصير الأخضر، وهو فعال في حرق الدهون اذ يتكون من القدونس والكزبرة والخيار والليمون مع ثمرة تفاح، ويتم خلطهم في الخلاط وتصفية الخليط وتناوله يوميا. 
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