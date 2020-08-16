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رياضة

بيراميدز يستضيف طلائع الجيش في افتتاحية الجولة العشرين بالدوري المصري

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:23 ص
بيراميدز
بيراميدز
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عبدالله هشام
يستضيف فريق بيراميدز منافسه طلائع الجيش، اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء علي ملعب الدفاع الجوي في إفتتاحية منافسات الجولة العشرين من بطولة الدورى المصري . 

ويسعي فريق بيراميدز لمواصلة صحوته وحصد الثلاث نقاط للوصل للمركز الثاني علي أمل المنافسه علي درع الدورى الموسم الحالي والتأهل الي بطولة دورى ابطال اوروبا. 

علي جانب اخر يحاول فريق طلائع الجيش استعداداة طريق الانتصارات بعد التعادل الجولة الماضية امام فريق الانتاج الحربي الجولة الماضية بهدف لكل منهما .

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 35 نقطة بينما جاء فريق طلائع الجيش في المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة . 
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