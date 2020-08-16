روسيا تنظم توزيع أول لقاح روسي ضد كورونا

أعلنت الحكومة الروسية اليوم الأحد إن أول لقاح روسي ضد كوفيد -19 أدرج في قائمة الأدوية التي ستتحكم الدولة في توزيعها من أجل تجنب العجز.
ووفقًا لمرسوم رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، تم إدراج اللقاح الأول ضد فيروس كورونا المسجل في روسيا في قائمة الأدوية، التي تنظم الدولة توزيعها. وهذا سيسمح بمراقبة إمدادات الدواء إلى الدولة، على المناطق وتساعد على تجنب العجز.
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وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، سجلت روسيا أول لقاح في العالم لـ كوفيد 19، اسمه Sputnik V وطوره معهد جماليا.
وقالت وزارة الصحة الروسية إن "سبوتنيك الخامس خضع لجميع الفحوصات اللازمة وأثبت قدرته على بناء مناعة ضد الفيروس".