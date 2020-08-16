AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا تنظم توزيع أول لقاح روسي ضد كورونا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:29 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
Advertisements
على صالح
أعلنت الحكومة الروسية اليوم الأحد إن أول لقاح روسي ضد كوفيد -19 أدرج في قائمة الأدوية التي ستتحكم الدولة في توزيعها من أجل تجنب العجز.

ووفقًا لمرسوم رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، تم إدراج اللقاح الأول ضد فيروس كورونا المسجل في روسيا في قائمة الأدوية، التي تنظم الدولة توزيعها. وهذا سيسمح بمراقبة إمدادات الدواء إلى الدولة، على المناطق وتساعد على تجنب العجز.


وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، سجلت روسيا أول لقاح في العالم لـ كوفيد 19، اسمه Sputnik V وطوره معهد جماليا. 

وقالت وزارة الصحة الروسية إن "سبوتنيك الخامس خضع لجميع الفحوصات اللازمة وأثبت قدرته على بناء مناعة ضد الفيروس".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إطلاقه.. كل ما تريد معرفته عن لقاح كورونا الروسي

مسئول روسي: المرحلة الثالثة لاختبار لقاح كورونا تبدأ غدا

سبوتنيك V يزرع الأمل في العالم.. بوتين يبشر بأول لقاح يمنح مناعة مستدامة من فيروس كورونا.. و20 دولة تطلب مليار جرعة

متى سيتم طرح أول لقاح روسي لفيروس كورونا؟

بعد Sputnik V.. هل يتحقق حلم الولايات المتحدة بإنتاج لقاح لكورونا خلال 4 أشهر؟

غير أخلاقي.. هجوم حاد على بوتين بعد الإعلان عن أول لقاح ضد كورونا.. وتحذيرات بشأنه

ترشيحاتنا

ذكرى رحيل علوية جميل .. تزوجت من المليجى بعد قصة حب

المرحلة الأولى .. مكتب التنسيق يوجه نصيحة مهمة للطلاب

فيروس كورونا يقتل عائلة بأكملها ويصيب الأخ وزوجته .. تفاصيل مؤلمة

غشاش.. المطربة تايلور سويفت تفتح النار على ترامب وتتهمه بالتزوير

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل مناقيش البيض

السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.. اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مركز ويكسنر الطبي: عدد مرات التبول تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل مناقيش البيض

طريقة عمل التورتة .. 5 وصفات زى المحلات