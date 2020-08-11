متى سيتم طرح أول لقاح روسي لفيروس كورونا؟

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن لقاحًا مطورًا محليًا لـ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حصل على موافقة الجهات التنظيمية بعد أقل من شهرين من الاختبار على البشر.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، قال بوتين إن اللقاح اجتاز جميع الفحوصات المطلوبة، مضيفًا أن ابنته تلقت جرعة منه بالفعل، وقال المسؤولون إنهم يخططون لبدء التطعيم الشامل في أكتوبر.





أثار الخبراء مخاوف بشأن سرعة العمل الروسي، مشيرين إلى أن الباحثين قد يدرسوه مجددا بعد طرحه، ويأتي هذا الإعلان وسط مخاوف من احتمال التعرض للخطر.





و هناك أكثر من 100 لقاح حول العالم في مرحلة التطوير المبكر، ويتم اختبار بعض تلك اللقاحات على الأشخاص في التجارب السريرية، وعلى الرغم من التقدم السريع، يعتقد معظم الخبراء أن أي لقاح لن يصبح متاحًا على نطاق واسع حتى منتصف عام 2021.





حثت منظمة الصحة العالمية (WHO) روسيا الأسبوع الماضي على اتباع الإرشادات الدولية لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء إنها تجري محادثات مع السلطات الروسية بشأن إجراء مراجعة للقاح أطلق عليه اسم (Sputnik-V).





حاليًا ، اللقاح الروسي ليس ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية المكونة من ستة لقاحات وصلت إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، والتي تتضمن اختبارات أكثر انتشارًا على البشر.