إصابات كورونا تتجاوز 1000 حالة في 5 أيام في بريطانيا .. وفرنسا تسجل ارتفاعًا بعد الإغلاق

تزايد عدد الحالات الجديدة بشكل مطرد في المملكة المتحدة فرنسا خلال الأيام العديدة الماضية، ودفع الارتفاع في الإصابات الجديدة بريطانيا إلى تمديد قيود الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الوافدين من فرنسا.





وشهدت المملكة المتحدة ارتفاعًا في حالات الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد ، حيث سجلت أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بالمرض يوميًا خلال الأيام الخمسة الماضية.





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وعبر القنال بين البلدين، شهدت فرنسا ارتفاعًا خاصًا بها مع ارتفاع الحالات الجديدة بشكل مطرد لمدة أربعة أيام متتالية، حيث أبلغت عن 3310 حالات جديدة يوم السبت.





وعززت البلدان إجراءاتهما لمكافحة فيروس كورونا، حيث وسعت المملكة المتحدة قيود الحجر الصحي للقادمين من الدول مع زيادة حالات الإصابة الجديدة، في حين شددت فرنسا الضوابط على قواعد فيروس كورونا في الأماكن العامة، مثل ارتداء الأقنعة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا جائحة في مارس.





ومنذ اندلاعه في ديسمبر، أصاب الفيروس 21026758 شخصًا على مستوى العالم وقتل حوالي 755.786، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية