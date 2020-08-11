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اقتصاد

مخاوف من موجة تسريحات عمالة في المملكة المتحدة في الربع الثالث

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:01 ص
المملكة المتحدة
المملكة المتحدة
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وكالات
تعتزم واحدة من كل ثلاث شركات في المملكة المتحدة إلغاء وظائف في الربع الثالث من العام وفق دراسة نشرت اليوم، ما أثار مخاوف من موجة التسريحات من العمل في البلاد فيما يتوقع إلغاء نظام البطالة الجزئي في غضون أشهر قليلة.


وبحسب دراسة إجراها معهد "تشارترد إنستيتيوت أوف برسونل أند ديفلوبمنت" ومجموعة العمل الموقت "أديكو" فإن 33٪ من ألفي صاحب عمل شملهم الاستطلاع يعتزم تسريح موظفين بحلول نهاية سبتمبر، وتعد هذه زيادة حادة عن نسبة 22٪ التي سجلت في الاستطلاع السابق الذي أجرى في مايو الماضي.


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وتجلب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن وباء كوفيد-19 في بريطانيا الأخبار السيئة بشكل شبه يومي فيما تتزايد عمليات إلغاء الوظائف وتسريح العاملين خصوصا في قطاعي التجارة والمطاعم اللذين تضررا بشدة من فيروس كورونا المستجد، كما أن نظام البطالة الجزئي المطبق منذ مارس للحد من الأضرار الاجتماعية أصبح الآن أقل سخاء.


ومنذ الأول من أغسطس، طلب من الشركات المساهمة في دفع جزء من الكلفة. وحتى الآن، كانت تدفع الحكومة 80٪ من الرواتب، ما يصل إلى 2500 جنيه استرليني، لكن أكثر ما يقلق الشركات حاليا هو إلغاء هذا النظام في نهاية أكتوبر.


ويبدو أن وزير المال ريشي سوناك قد استبعد الأسبوع الماضي مسألة تجديد هذا النظام، وهو مكلف جدا. وتطالب المعارضة العمالية الوزارة بعدم التخلي عن القطاعات الأكثر هشاشة، وتم إلغاء أكثر من 22 ألف وظيفة في قطاع المطاعم منذ بداية العام، أي ضعف العدد المسجل في العام 2019 بمجمله، وفقا لدراسة أجراها مركز "سنتر أوف ريتيل ريسيرتش" المتخصص.


وهي أظهرت أيضا أنه تم إغلاق 1467 مطعما، بزيادة 59,1٪ مقارنة بالعام 2019 بكامله.
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