بعد جنون الأسعار .. تراجع شراء الذهب في مصر بنسبة 70% والإمارات 86٪ والسعودية80٪

وأضاف "واصف" في تصريحات له اليوم، أن تراجع حجم المبيعات للمشغولات في معظم الدول بنسب متفاوته حيث بلغ التراجع في الإمارات العربيه المتحده 86٪؜ و السعودية 80٪؜ و الكويت

35٪؜ .





وأوضح، ان التقارير أثبتت تراجع حجم المبيعات الإجمالي في مصر بنسبه 31٪؜ للنصف الأول من عام 2020 وانخفض حجم الشراء الاستثماري "سبائك وعملات" بنسبة 10٪؜ مقارنه بسنه 2019.