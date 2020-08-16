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إجمالي 1.1 تريليون جنيه.. وزير النقل يستعرض تطوير منظومة النقل في القاهرة الكبرى

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:16 ص
المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير وزير النقل
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كـريـم الـخـطـيـب
استعرض المهندس كامل الوزير وزير النقل منظومة تطوير منظومة النقل في القاهرة الكبري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وتحدّث «الوزير» عن حجم المشروعات التي نفذت خلال 10 سنوات الاخيرة، موضحا أن إجمالي 1.1 تريليون جنيه، مقسمين السكك الحديدية 142 مليار جنيه، الطرق والكباري 377 مليار جنيه، النقل النهري 2 مليار جنيه، الإنفاق والجر الكهربائي 512 مليار جنيه، النقل البحري 49.5 مليار جنيه، المواني البرية والجافة 14.6 مليار جنيه.


وأوضح وزير النقل أن مشروعات الطرق والكباري من أهم المشاريع، وتم تخطيط للمشروع القومي للطرق 7 الاف كم طرق جديدة تضاف لشبكة  القوميةوالرئيسية للطرق الجديدة تم تنفيذ حتى الان 4500 كم وجار الانتهاء منه.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.

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