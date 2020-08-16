إجمالي 1.1 تريليون جنيه.. وزير النقل يستعرض تطوير منظومة النقل في القاهرة الكبرى

استعرض المهندس كامل الوزير وزير النقل منظومة تطوير منظومة النقل في القاهرة الكبري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.





وتحدّث «الوزير» عن حجم المشروعات التي نفذت خلال 10 سنوات الاخيرة، موضحا أن إجمالي 1.1 تريليون جنيه، مقسمين السكك الحديدية 142 مليار جنيه، الطرق والكباري 377 مليار جنيه، النقل النهري 2 مليار جنيه، الإنفاق والجر الكهربائي 512 مليار جنيه، النقل البحري 49.5 مليار جنيه، المواني البرية والجافة 14.6 مليار جنيه.





وزير النقل: 337 مليار جنيه تكلفة ما تم تنفيذه بمشروعات الطرق والكبارى اقرأ ايضا |





وأوضح وزير النقل أن مشروعات الطرق والكباري من أهم المشاريع، وتم تخطيط للمشروع القومي للطرق 7 الاف كم طرق جديدة تضاف لشبكة القوميةوالرئيسية للطرق الجديدة تم تنفيذ حتى الان 4500 كم وجار الانتهاء منه.



