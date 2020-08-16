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وزير النقل: 337 مليار جنيه تكلفة ما تم تنفيذه بمشروعات الطرق والكبارى.. فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:15 ص
وزير النقل
وزير النقل
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شيرين عادل
قال الدكتور  كامل الوزير، وزير النقل،  إن الوزارة تعمل فى الوقت الحالى على تنفيذ مخططات حتى عام 2024 بتكلفة 1.1 تريليون جنيه.

وأوضح وزير النقل، خلال كلمته  افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تم تنفيذ فى مجال الطرق والكبارى فقط  بتكلفة 377 مليار جنيه. 

وأشار كامل الوزير، إلى أنه تم  تنفيذ مشروعات بالسكك الحديدية بتكلفة 142 مليار جنيه  أم الانفاق والجر الكهربائى  بتكلفة 512 مليار جنيه.

 
ولفت وزير النقل، إلى أنه تم تنفيذ أيضا مشروعات بقطاع الموانئ البرية بتكلفة 14.6 مليار جنيه، وأيضا النقل البحرى بتكلفة  49 .5 مليار جنيه. 

وقد بدأ منذ قليل افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى  بتلاوة آيات من القرآن الكريم. 

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.
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