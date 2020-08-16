طفلة موهوبة في عزف الكمان تبدع في عزف أنا لحبيبي وتيتانيك.. فيديو

زينة، طفلة لم تتعد ال 13 عاما ولكن عندما تنظر لها وهي تعزف تشعر أنك أمام شخص ذو خبرة كبيرة في عزف الكمان، وهذا ما لفت انتباه مدربيها ومن ثم أهلها الذين اكتشفوا الموهبة فيها وعملوا على تمنيتها.





قالت زينة إنها منذ إن كان عندها 5 سنين وهي تعشق تلك الآلة فضلا عن الآلات الموسيقية الأخرى لأنها تستطيع أن توصل إحساسك وما تريد أن تقوله.





وأوضحت أن الكمان من أصعب الآلات علي الإطلاق ولكن حبها لها جعلها تنسى جميع العوائق، وهذا ما جعلها مختلفة عن جميع من في عمرها حيث أنها عزفت في حفلة في الأوبرا المصرية وهي لم تتجاوز ال 7 سنين.



