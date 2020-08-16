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الرئيس السيسي يطلب من عدلي منصور رفع ستار المرحلة الجديدة لمترو الأنفاق

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:45 م
الرئيس الاسبق، عدلي
الرئيس الاسبق، عدلي منصور
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فرح علاء الخولي
طلب الرئيس السيسي من الرئيس السابق عدلي منصور أن يرفع الستار لافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وكان ذلك أثناء الجولة التفقدية للرئيس بافتتاح مترو الأنفاق وعدد من المشروعات القومية.

ويفتتح  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة  تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة علي مستوي الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT.
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