كله بتمنه.. الرئيس السيسي: مش هنغلي غير لما كل حاجة تكون جديدة في السكة الحديد| فيديو

خطة طويلة المدى للسكة الحديد تهدف إلى 2 مليون راكب يوميا في 2030، لافتًا إلى أن موضوع الإشارات للسكة الحديد هتقضي على الحوادث. قال الرئيس عبدالفتاح السيسي ، إن هناك





"مش هنغلي غير لما كل حاجة تكون جديدة في السكة الحديد"، مضيفا طالما الدولة قادرة على تحمل التكلفة يبقى بلاش نحمل على المواطن وكله بتمنه". وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لـ مترو الأنفاق





الرئيس: الدولة ضخت مليارات كثيرة لتحسين حياة الناس اقرأ ايضا |





وأضاف الرئيس السيسي: "مفيش عربية ولا جرار في السكة الحديد نفسها هيكون مترفعش من كفاءته بما تليق بالمواطن المصري، وأن بناء على ذلك لم يتم طلب زيادة تكلفة التشغيل إلا إذا تحقق هذا الأمر.



