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توك شو

كله بتمنه.. الرئيس السيسي: مش هنغلي غير لما كل حاجة تكون جديدة في السكة الحديد| فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:34 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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فرح علاء الخولي
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك خطة طويلة المدى للسكة الحديد تهدف إلى 2 مليون راكب يوميا في 2030، لافتًا إلى أن موضوع الإشارات للسكة الحديد هتقضي على الحوادث.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لـ مترو الأنفاق "مش هنغلي غير لما كل حاجة تكون جديدة  في السكة الحديد"، مضيفا طالما الدولة قادرة على تحمل التكلفة يبقى بلاش نحمل على المواطن وكله بتمنه".


وأضاف الرئيس السيسي: "مفيش عربية ولا جرار في السكة الحديد نفسها هيكون مترفعش من كفاءته بما تليق بالمواطن المصري، وأن بناء على ذلك لم يتم طلب زيادة تكلفة التشغيل إلا إذا تحقق هذا الأمر.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.
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