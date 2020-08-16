كله بتمنه.. الرئيس السيسي: مش هنغلي غير لما كل حاجة تكون جديدة في السكة الحديد| فيديو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك خطة طويلة المدى للسكة الحديد تهدف إلى 2 مليون راكب يوميا في 2030، لافتًا إلى أن موضوع الإشارات للسكة الحديد هتقضي على الحوادث.
وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لـ مترو الأنفاق: "مش هنغلي غير لما كل حاجة تكون جديدة في السكة الحديد"، مضيفا طالما الدولة قادرة على تحمل التكلفة يبقى بلاش نحمل على المواطن وكله بتمنه".
وأضاف الرئيس السيسي: "مفيش عربية ولا جرار في السكة الحديد نفسها هيكون مترفعش من كفاءته بما تليق بالمواطن المصري، وأن بناء على ذلك لم يتم طلب زيادة تكلفة التشغيل إلا إذا تحقق هذا الأمر.