جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع شركة "اي بي دي إل" فى التعليم التنفيذي والاحترافي

وقع الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية ، والمهندس خالد خلاف الرئيس التنفيذى لشركة IBDL للحلول (شركة مساهمة مصرية والممثل لمؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الأعمالIBDL بالولايات المتحدة الأمريكية) بروتوكول التعاون فى التعليم التنفيذى والاحترافى بهدف منح شهادة دولية معترف بها عالميًا صادرة من الرخصة الدولية ومعتمدة من جامعة ولاية ميزورى الأمريكية.





وأوضح الدكتور الكردى أن هذه الشهادة تعد طريقة متطورة وجديدة لقياس المهارات والتحقق منها، وسيتم طرحها للطلاب من خلال برامج تدريبية تقدمها شركة IBDL بأسعار مخفضة بهدف تشجيع الشباب على العمل الحر والتشغيل الذاتى، وأوضح أن الإختبارات الدولية فى إدارة الأعمال ستكون بعد حصول الطالب على ثلاث شهادات فى أساسيات الأعمال، وإحتراف الأعمال، وقيادة الأعمال، وسيتم توفيرالإختبارات الدولية فى الهندسية الصناعية لمنح شهادة المهندس الصناعى المعتمد CIE.

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وأشار المهندس خالد خلاف إلى أن الشركة ملتزمة بتقديم التدعم الفنى للبرامج التدريبية من خلال توفير الكتب الأصلية للمتدربين وشهادات إعتماد مركز الإختبار وشهادات اعتماد مركز التدريب والمدريبن وتوفير مكتبة لكتابة الفيديو وبنك الأسئلة والأجوبة والتعليم الالكترونى، كما ستقوم الشركة بالإشراف الفنى على جودة العملية التدريبية من خلال زيارات تفقدية لمراكز التدريب بجامعة الإسكندرية.



