سعفان: عقد ندوات توعية للعاملين بإحدى شركات الأدوية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، الدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (ايبيكو)، لبحث سبل التعاون وطلب الدعم الفني من الوزارة بشأن تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالشركة.









ورحب الوزير بالتعاون مع الشركة، مؤكدًا حرص الوزارة على رعاية ومتابعة حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية العمال وأصحاب الأعمال، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.









وأوضح استعداد الوزارة لعقد العديد من ندوات التوعية للعاملين بالشركة لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وتوعيتهم بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، مما يسهم في استقرار العملية الإنتاجية داخل الشركة.









وقال رئيس مجلس إدارة الشركة إن الشركة يعمل بها 5200 عامل منهم 40% عاملات، مؤكدًا أن الشركة تقوم بعمل تدريب وتدرج مهني لبعض الطلاب مقابل مزايا مادية وعينية.









وتقدم "كيلاني" بالشكر للوزير على موافقته على عقد هذا اللقاء، مثمنا جهود الوزارة في استقرار مناخ الإنتاج برعايتها لحقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية، كما تقدم بدعوة الوزير لوضع حجر الأساس لافتتاح مصنع جديد تابع للشركة بمدينة العاشر من رمضان خلال الفترة القادمة.









وأهدى الوزير درع الوزارة إلى الدكتور أحمد كيلاني تكريما لما يبذله من جهود مخلصة لرعاية حقوق العاملين، ودعم مسيرة البناء والتنمية، ودورهم الفاعل في رفع أسهم الاقتصاد المصري، وتحمل مشاق العمل في الظروف الحالية.









حضر اللقاء أحمد جادو، المستشار المالي للوزير، وإيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني للوزير، ورضا العربي، مساعد فني بمكتب الوزير، والدكتور محمد الشوقي، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بشركة ايبيكو.

