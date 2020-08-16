AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اللواء عصام والي يكشف مميزات افتتاح السيسي لمحطات المترو شرق القاهرة ..فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:14 م
مترو الانفاق
مترو الانفاق
Advertisements
عادل نصار
عبر اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، عن عميق فرحته بافتتاح 6 محطات بشرق القاهرة اليوم ضمن المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو. 

وقال "والي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إن افتتاح المحطات اليوم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنطقة بها كثافة سكانية عالية، وتفتقد لوجود وسيلة نقل حديثة يساهم في تحقيق السيولة المرورية، متابعا أن المحطة الواحدة بـ خط المترو تعطي إضافة من 25-30 ألف راكب في اليوم. 

وأضاف أن هذه المحطات التي تم افتتاحها تُضيف 150-200 ألف راكب للمترو يوميًا، إضافةً إلى أنها مكيفة ومؤمنة للغاية، ووسيلة حضارية، وسرعة التقاطر بها من 2-3 دقائق. 

وتابع  أن الدولة لا تطالب بقيمة إنشاء المرفق، بل مجرد مصروفات التشغيل والصيانة لضمان جودة هذا الخط، وعلى المواطن أن يتفهم أن أي أموال تدفع في التذاكر لا تمثل أي جزء من تكلفة الإنشاء ولكنها مصروفات تشغيل وصيانة فقط. 

وأكمل أن رغم مميزات الجر الكهربائي من حيث السرعة والكثافة العالية والجودة، ولكن تكلفة إنشاء هذه الخطوط مرتفعة جدًا، حيث تبلغ تكلفة إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق 97 مليار جنيه. 

وأشار اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، إلى أن هناك غرف تحكم مركزية للخط بأكمله، وكل خط به غرفة تحكم منفصلة، والحرص على تحقيق عامل الأمان والجودة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأحدث عالميا.. مترو الأنفاق: وصول 32 عربة جديدة بـ 6 مليارات جنيه

مترو الأنفاق يعلن قرب افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث.. فيديو

برلماني: مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في قطاع النقل والمواصلات

ترشيحاتنا

هل تتحقق نبوءة مرتضى منصور.. تطور مفاجئ بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

يوفنتوس يجهز عرضا خياليا لضم محمد صلاح

قطع المرافق عن مالك الشقة في حالة عدم دفع مخالفة البناء بنسبة 10% من قيمتها.. مشروع قانون

أحمد فلوكس: لا تشعل نارا لست قادرا على إطفائها.. شاهد

أخبار التوك شو.. مناطق لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى.. إزاى تتغلبي على مشاكل طفلك مع الإفطار؟

غليان فى الأهلي .. شوبير يوجه نصيحة لـ محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ

AdvertisementS

بعد وفاة طفلة بأيام.. كاميرات المراقبة تلتقط صورة مرعبة أمام القبر.. صور

علشان الناس تبقى مستعدة.. الرئيس السيسي: هناك مناطق لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى

ضبطهما فى وضع مخل بشقته.. عامل يذبح عشيق زوجته بـ 15 مايو

غليان فى الأهلي .. شوبير يوجه نصيحة لـ محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ

هل تتحقق نبوءة مرتضى منصور.. تطور مفاجئ بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

قطع المرافق عن مالك الشقة في حالة عدم دفع مخالفة البناء بنسبة 10% من قيمتها.. مشروع قانون

أزارو راجع.. لاعب جديد يقود هجوم الأهلي أمام أسوان والزمالك

البرلمان يوافق على قانون ضمان سرية بيانات المجني عليه بقضايا التحرش

للكشف عن كيفية قتلها.. الطب الشرعي يشرح أشلاء سيدة الهرم بعد العثور عليها بالفريزر

رئيس الوزراء يتابع جهود التنمية فى شمال ووسط سيناء.. ويكلف بالتنسيق لتوفير الطاقة الكهربائية المطلوبة

إنقاذ 3 أشخاص والبحث عن 2 آخرين أسفل أنقاض عقار منهار بأسيوط

"دعم مصر" يتقدم بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لرئيس البرلمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمعت عن فيتامين ب 4 ؟ .. إليك أهم فوائده

أضرار لم تعرفها من قبل للوزن الزائد على الصحة

بـ الأحمر الناري.. كنزي عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا بأحدث إطلالاتها