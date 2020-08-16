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رياضة

3 أسباب ترجح كفة بايرن ميونخ للفوز بدوري أبطال أوروبا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:44 م
فريق بايرن ميونخ
فريق بايرن ميونخ
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مجدي سلامة
يعيش فريق بايرن ميونخ الألماني أزهى فتراته الكروية تحت قيادة مدربه هانز فليك خاصة بعد صعود الفريق إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.
 
وفاز فريق بايرن ميونخ بنتيجة 8-2 على حساب فريق برشلونة الإسباني والتي تعد نتيجة قاسية على جماهير البلوجرانا وأدت لتوديعهم دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي.

ويستعد فريق بايرن ميونخ الألماني لمواجهة فريق ليون الفرنسي في الدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ويعد الفريق البافاري هو المرشح الأول للفوز باللقب. 

ويستعرض صدى البلد عدة أسباب ترجح كفة فريق البايرن للفوز بدوري الأبطال هذا الموسم:

1- يمتلك فريق بايرن ميونخ أقوى هجوم في البطولة برصيد 41 هدف، ولديه روبرت ليفاندوفيسكي الذي سجل 14 هدفا في البطولة. 
2- لم يخسر  أو يتعادل فريق بايرن ميونخ في 19 مباراة على التوالي.
3- إستطاع فريق بايرن ميونخ تحقيق الثنائية حيث حقق بطولة الدوري الألماني وكأس ألمانيا وهو الفريق الوحيد من ضمن الفرق الأربعة المتواجدة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الذي حقق الثنائية
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