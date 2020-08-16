الأغلبية البرلمانية: اتساع الدوائر الانتخابية بالقانون الجديد أمر بديهي لهذا السبب

أكد النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، أن إقرار البرلمان الجمع بين نظامي القائمة والفردي بقانون مجلس النواب بواقع 50% لكل منهما، يؤدي بشكل بديهي إلي إتساع الدوائر الفردية.





وقال السجيني خلال إجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان اليوم، برئاسة إيهاب الطماوي لمناقشة مشروع قانون مقدم من ائتلاف دعم مصر بتقسيم دوائر مجلس النواب، إن البعض يدعي أن مشروع القانون غير ممثل للمعادلة الخاصة بالتمثيل الانتخابي والوزن النسبي التي تضمنتها المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، إلا أن هذا الحديث عام، ومن له أي ملاحظات رقمية ليبديها في مضبطة الجلسة.









وأضاف السجيني، "البعض يطالبنا بالجداول الحسابية التي اجري بناء عليها حساب الدوائر الانتخابية، لكي احضر هذه الجداول الخاصة بكل دائرة ذات حجم كبير".





وقسم مشروع قانون الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، والمقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، والذي أحاله الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.