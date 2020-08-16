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رياضة

مسحة طبية جديدة.. معسكر مغلق للإسماعيلي استعدادا لوادي دجلة غدا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:26 م
تدريبات الاسماعليي
تدريبات الاسماعليي
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حبيبة معتز
يخضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، وجهازه الفني بقيادة الفرنسي ديدييه جوميز، لمسحة طبية جديدة غدًا، قبل مواجهة فريق وادي دجلة في المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب ستاد الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدوري العام.

من جانبه قرر الفرنسي ديدييه جوميز المدير الفني، دخول الفريق معسكر مغلق لمدة ٤٨ ساعة إستعدادًا للمباراة الهامة والمرتقبة.

كان العراقي همام طارق، تأكد وصوله غدًاالإثنين تمهيدًا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بداية من بعد غد الثلاثاء. 

يذكر أن الفريق إستأنف تدريباته اليوم الأحد، عقب إلغاء مباراته أمام المصري في الجولة السابقة من عمر البطولة المحلية.
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