اتخطبت بس متجوزتش.. نيللي كريم تكشف عن الجزء الثاني لمسلسل بـ 100 وش.. فيديو

قالت الفنانة نيللي كريم، إننا نفكر فى عمل جزء ثان من مسلسل بـ 100 وش فى الفترة المقبلة.









وأضافت نيللي كريم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أنها قابلت الفنان آسر ياسين بالصدفة فى الساحل وقامت بالتقاط صورة معه وتحميلها علي مواقع التواصل الاجتماعي ، قائلة "انتظرونا في الجزء الثاني" وهذا لا يعني ان الجزء الثاني للمسلسل ان يكون فى عام 2021 ولكنه سيكون فى القريب.





وتابعت أننا عندما فكرنا في عمل مسلسل بـ 100 وش كنا نفكر في عمل فني كوميدي خفيف لكي نقدم شيئا مختلفا للمشاهدين في رمضان.









وأوضحت نيللي كريم أنها لم تتزوج ولكنها تمت خطبتها فقط، مضيفة أن مسلسل 100 وش حاز على إعجاب المشاهدين.









وأشارت إلى أن الجزء الثاني من مسلسل بـ 100 وش لن يتم عرضه فى رمضان القادم ولكنه سوف يتم تصويره وعرضه فى الفترة القادمة لكي يتم كتابته وتقديم محتوي قوي كي ينال اعجاب المشاهدين.