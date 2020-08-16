استجابة سريعة من محافظة كفر الشيخ لمطلب أسرة الشهيد أحمد ماضي.. فيديو

استجاب اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ لمطلب أسرة الشهيد الدكتور أحمد ماضي تخليدا لذكراه ودوره القومي في محاربة فيروس كورونا.





وأضاف اللواء جمال نور الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" انه يتم الآن دراسة إطلاق اسم الطبيب الراحل أحمد ماضي على إحدى مدارس المحافظة وسنتخذ الاجراءات اللازمة لذلك.





فيما قال وليد ماضي شقيق الدكتور الراحل أحمد ماضي، إن الراحل كان بشوش الي أبعد الحدود ولم يتأخر عن خدمة غيره، مشيرا إلى أن الراحل كان من أوائل الاطباء الذين ذهبوا الى مستشفى عزل العجمي لفيروس كورونا.





وأضاف وليد ماضي خلال مداخلة هاتفية أن الوصية الاخيرة للراحل كانت "وصيتك يالله أطفالي".





وطالب شقيق الدكتور الراحل أحمد ماضي تخليد ذكري الراحل بإطلاق اسمه على إحدي المدارس المتواجدة بمنطقتة نظرا لانه أحد أبطال الجيش الابيض في مواجهة فيروس كورونا.