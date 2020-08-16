AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: سيراميكا كليوباترا موجودة فى أكبر محطات مترو فى العالم

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:08 م
محطة مترو عدلي منصور
محطة مترو عدلي منصور
Advertisements
حمزة شعيب
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بجهود شركة سيراميكا كليوباترا في تشييد محطة عدلي منصور لمترو الأنفاق، قائلا: «زي ما حصل في اليابان وألمانيا سيراميكا كليوباترا هي اللي موجودة في محطة عدلي منصور».


وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « سيراميكا كليوباترا متواجدة في محطة قطارات برلين وأيضا في اليابان، اليوم الشركة متواجدة في محطة عدلي منصور التي تعد أكبر المحطات بالشرق الأوسط».

وهنأت شركة سيراميكا كليوباترا الشعب المصري بافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، معربة عن فخرها بتشييد محطة عدلي منصور بمنتجاتها لتواصل تألقها قي محطات المترو والقطارات بكل أنحاء العالم كما حدث بمحطة قطارات طوكيو ومترو أوساكا باليابان ومحطة قطارات برلين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير النقل: العمل على نفق من محطة عدلي منصور إلى مبنى الركاب الرئيسي بمطار القاهرة

إفتتاحها قبل العيد.. وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمحطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق

يضم أكبر محطة بالشرق الأوسط.. التفاصيل الكاملة لـ مترو النزهة - عدلي منصور قبل افتتاحه

برفقه عدلي منصور.. الرئيس السيسي يتفقد المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.. فيديو

الرئيس السيسي يشهد افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.. فيديو

عقب افتتاحه رسميًا.. ١٠٠ صورة من محطات مترو عدلى منصور - النزهة الجديدة

ترشيحاتنا

ساعة شيطان.. انسحاب القنوات من تغطية الكواليس والمسئول الإعلامى يتضامن

إلغاء فئة الـ 3 جنيهات بداية من غد.. التفاصيل الكاملة لأسعار تذاكر مترو الأنفاق الجديدة

بالتفاصيل.. الأسعار الجديدة لتذاكر واشتراكات الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق

مصرع طفلة صعقا بالكهرباء بالمحلة

زوجة مطرب مشهور تتخلى عن نجلها مقابل سيارتين

فضل صلاة العشاء في وقتها .. 5 أمور تحدث لمن يصليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارته للجدل.. هاني الناظر يكشف حقيقة استخدام الحشيش لفرد الشعر

صور.. قطعها ووضعها في فريزر.. القبض على الجزار قاتل زوجته فى الهرم

أغربها هذا النوع من الطعام.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالصداع