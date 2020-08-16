أحمد موسى: سيراميكا كليوباترا موجودة فى أكبر محطات مترو فى العالم

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بجهود شركة سيراميكا كليوباترا في تشييد محطة عدلي منصور لمترو الأنفاق، قائلا: «زي ما حصل في اليابان وألمانيا سيراميكا كليوباترا هي اللي موجودة في محطة عدلي منصور».









وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « سيراميكا كليوباترا متواجدة في محطة قطارات برلين وأيضا في اليابان، اليوم الشركة متواجدة في محطة عدلي منصور التي تعد أكبر المحطات بالشرق الأوسط».





وهنأت شركة سيراميكا كليوباترا الشعب المصري بافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، معربة عن فخرها بتشييد محطة عدلي منصور بمنتجاتها لتواصل تألقها قي محطات المترو والقطارات بكل أنحاء العالم كما حدث بمحطة قطارات طوكيو ومترو أوساكا باليابان ومحطة قطارات برلين.