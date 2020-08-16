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توك شو

رد صادم من التعليم العالي بشأن التوصل لعلاج جديد لفيروس كورونا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:55 م
صدى البلد
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عادل نصار
علق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، تصريحات النائب محمد الكورانى، بشأن استدعاء وزير التعليم العالى للبرلمان على خلفية تصريحات التوصل إلى علاج لفيروس كورونا، قائلًا:" إننا لم نقل أننا توصلنا إلى علاج جديد بل أن هناك مجموعة من الباحثين  فى مدينة الأبحاث ببرج العرب يجرون تجارب على مجموعة من الأدوية المصرح بها لعلاج بعض الأمراض الأخرى أثبتت فاعلية فى كورونا على الحيوانات".

وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن ما تم التصريح به لم ينص على أنهم  اكتشفوا دواء جديد، وتابع:" بل أنهم أجروا أبحاث على الحيوانات وثبت فاعلية هذه التجارب بنسب شفاء عالية على الحيوانات ولم يتم تجربته على البشر ..وما ينجح على الحيوان قد لا ينجح فى الإنسان ولذلك قلنا أننا يجب أن نستكمل التجارب".

وأكد "عبد الغفار"، أن التجارب العلمية لها أسس فى النشر وإجراءات وبرتوكولات وخلافه،  وتابع:"و لم ننتهى بعد من الأبحاث ولم نتوصل إلى دواء جديد..ولم يثبت بتاتًا أننا قلنا أننا جربناه على البشر".

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