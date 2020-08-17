تفاصيل المكالمة التى أنهت علاقة شريف إكرامي بالأهلى.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أجرى مكالمة هاتفية مع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، أخبره خلالها، بانتهاء علاقته بالفارس الأحمر.





وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، أن عبدالحفيظ هاتف شريف إكرامي، لمدة لا تزيد عن نصف دقيقة، أخبره خلالها بانتهاء علاقته بالأهلي.





وأوضح حتحوت، أن سيد عبدالحفيظ، أكد خلال المكالمة الهاتفية، أن هذا القرار جاء من جانب المدرب السويسري رينيه فايلر، وليس لإدارة الأهلي علاقة بذلك.



