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أخبار العالم

إصابات كورونا في العالم تقترب من حاجز الـ 22 مليونا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:14 ص
صدى البلد
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شريف سيد
رصدت مؤسسات الإحصاء في العالم، اليوم الإثنين، وصول إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في العالم إلى 21 مليون و800 ألف إصابة. 

كما سجل العالم 772 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" حتى اليوم. 

وقالت منظمة الصحة العالمية  في تقرير لمكتبها الإقليمي لإفريقيا بمناسبة مرور ستة أشهر على ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا في القارة الافريقية، إن التحليل الأولى وجد أن الزيادة الهائلة في عدد حالات الإصابة والتي تبلغ ذروتها بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لا تحدث في إفريقيا، ولكن بدلا من ذلك تشهد العديد من البلدان ارتفاعا تدريجيا في عدد حالات الإصابة ومن الصعب تحديد ذروة معينة.

واوضحت المنظمة الصحة العالمية، إن تطور انتشار فيروس كورونا المستجد في القارة الإفريقية كان مختلفا، مقارنة بالعديد من المناطق الأخرى في العالم.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن أنماط الانتقال بين البلدان تختلف ولكن الأهم من ذلك هو الانتقال داخل البلدان، ولفتت إلى أن الفيروس أثر في البداية وبشكل رئيسي على العواصم لكنه مع ذلك ينتقل الآن من المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية إلى المستوطنات العشوائية ثم إلى المناطق الريفية ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

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