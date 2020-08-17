رسميا.. نجم مانشستر سيتي يعلن اعتزاله ويبدأ تحديا جديد

أعلن مدافع منتخب بلجيكا ونادي مانشستر سيتي السابق، فينسنت كومباني، اعتزاله النهائي لعالم كرة القدم كلاعب في عمر الـ34، بعد مسيرة حافلة بدأت عام 2003.





وبدأ كومباني مسيرته في أندرلخت قبل أن ينتقل إلى هامبورج الألماني ومنه إلى مانشستر سيتي الذي قضى معه 11 عامًا من 2008 وحتى 2019، إلا أنه اختتم مسيرته في نادي نشأته أندرلخت.





واستطاع البلجيكي مع منتخب بلاده، تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم الأخيرة عام 2018، ولكن أغلب إنجازاته كانت مع الأندية مثل مانشستر سيتي والفوز بالدوري الإنجليزي 4 مرات.





وكشف كومباني عن قراره من خلال فيديو مصور على وسائل التواصل الاجتماعي لنادي أندرلخت، وقال: "لقد انتهى الأمر مع رقم 4، وحان الوقت لمغامرة جديدة بالنسبة لي".





وأتم: "كان قرارًا مفاجئًا، ولكن من المهم للاعبين والفريق أن تكون الأمور واضحة، رأيت أن علي التوقف وإعلان اعتزالي لأن مشروع أندرلخت أهم من مصلحتي الشخصية".