كورونا يهاجم الدول العربية من جديد.. مستشفيات بيروت تمتلئ بالمصابين.. عشرات الحالات في الأردن وتونس.. والعراق يسجل بالآلاف.. وارتفاع طفيف في مصر

- وزير الصحة في لبنان يطالب بإغلاق البلاد أسبوعين

- يعود بقوة.. الجزائر تعلن تسجيل 450 إصابة جديدة بـ كورونا

-الاقتصاد التونسي يتلقى ضربة موجعة بسبب كورونا









يشهد العالم العربي حاليا تصاعدا في وتيرة انتشار فيروس كورونا به، فلا تزال اعداد الإصابات اليومية في معظم الدول العربية تسجل أرقاما قياسية، ما يعكس خطرًا كبيرًا وخوفًا من تزايد الإصابات والوفيات خلال الموجة الثانية للوباء.









وعلى الصعيد العربي، وصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الاثنين إلى مليون و111 ألفًا و755 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 20 ألف و398 حالة وفاة.









وفي لبنان، حذر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن من أن الدولة تواجه "تحد حقيقي"، مشيرا إلى أن "أرقام الإصابات التي تسجل في الآونة الأخيرة صادمة، والموضوع يحتاج إلى إجراءات صارمة، لأن الوضع لم يعد يحتمل".









وأعلن حسن، اليوم الاثنين، حالة النفير العام في البلاد، داعيا إلى "قرار شجاع" بإقفال البلاد أسبوعين.









وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اليوم، لـ إذاعة صوت لبنان "نعلن اليوم حالة التأهب العام ونحتاج إلى قرار شجاع بإغلاق البلاد لمدة أسبوعين".





وتصاعد عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان منذ وقوع انفجار مرفأ بيروت بصورة دراماتيكية، حيث سجل أمس الأحد رقما قياسيا بلغ 439 حالة إصابة و6 حالات وفاة، فيما تم تسجيل 397 إصابة في اليوم السابق و3 حالات وفاة.





وأكد حسن، أن معظم مستشفيات العاصمة بيروت امتلأت بمرضى فيروس كورونا المستجد الذي ارتفعت الإصابات به بشكل قياسي بعد انفجار المرفأ قبل نحو أسبوعين.









وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة أمس الأحد، تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد و8 حالات قادمة من الخارج حيث يقيمون في فنادق الحجر الصحي.









وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات الــ 31 توزعت ما بين الرمثا والتي سجلت 19 حالة وعمان والتي بلغ فيها إجمالي الحالات الي 11 وحالة واحدة في البلقاء.









وفيما يتعلق بالحالات القادمة من الخارج ذكر البيان ان حالة واحدة قادمة من الكويت و4 من السعودية و2 من الولايات المتحدة الأمريكية وحالة واحدة من كندا.









وقررت السلطات الأردنية، وضع لواء الرمثا في العزل عن باقي ألوية محافظة إربد، ومحافظات المملكة، بسبب ارتفاع حالات كورونا بها.









ومنذ أسابيع، يسجل المغرب أرقاما "قياسية" في عدد الإصابات المؤكدة؛ إذ أصبحت تتجاوز معدل الألف إصابة خلال اليوم الواحد، بينما يؤكّد خبراء أن المملكة مقبلة على مرحلة "صعبة"، وأن وتيرة انتشار الفيروس الحالية لا يمكن التنبؤ بتداعياتها على المنظومة الصحية.









وفي العراق، أصبح البلاد يسجل ارتفاعا غير مسبوق في إصابات فيروس كورونا فتجاوزت الإصابات اليومية حاجز الـ4000، وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الأحد، تسجيل 4348 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو الرقم الأعلى الذي يسجله العراق حتى الآن، بينما سجلت 75 حالة وفاة.









وذكرت في بيان صحفي "تم فحص 19278 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1282928".









وأضافت "كما تم تسجيل 2674 حالة شفاء خلال ذات المدة".









وفي تونس، زادت إصابات فيروس كورونا بالبلاد، حيث تم تسجيل 96 تحليلا إيجابيا من بينهم 84 حالة إصابة جديدة كان منها 81 حالة إصابة محلية و3 حالات إصابة وافدة و12 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 2107 حالة مؤكدة.









وكشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس، السبت الماضي، أن اقتصاد البلاد انكمش بـ11.9 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2019.









أما الجزائر، فأعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات داخل البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الأن الي 38 الفا و583 حالة.









كما أعلنت الصحة ايضا تسجيل 10 وفيات جديدة في البلاد ليرتفع الوفيات لــ 1370 وفاة.









وكانت وزارة الصحة الجزائرية قد أعلنت بالأمس السبت عن تسجيل 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة .









كما أعلنت عن تماثل 336 مريض للشفاء ليرتفع إجمالي حالات الشفاء داخل البلاد الي 26.644 شخصا













وذكرت الوزارة أن 37 مريضا لا يزالون داخل العناية المركزة في مستشفيات الصحة الجزائرية.







