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رياضة

عبد الحميد بسيوني: كنا قريبين من الفوز على بيراميدز

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:22 م
عبد الحميد بسيوني
عبد الحميد بسيوني
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إسراء أشرف
أكد عبدالحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام بيراميدز، وكان قريبا من تحقيق الفوز.

وقال بسيوني، في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" والمذاع على راديو مصر،: "قدمنا مباراة كبيرة، ولكن طرد مهند لاشين؛ أثر علينا بشكل كبير، لأنه لاعب مميز، وعلى أثر ذلك قمت بتغيير بعض اللاعبين".

وأضاف: "كنا قريبين من الفوز، والنقطتين كانتا مهمتين جدا للطلائع، وكانتا ستساهمان في التقدم بترتيب جدول الدوري من المركز الـ16 إلى 11، لكن راضٍ بنقطة التعادل".

وواصل:" مباراة بيراميدز كانت الأولي للطلائع منذ 4 شهور ونصف، وسنخوض لقاء طنطا يوم السبت وهي مباراة مهمة ونسعى للفوز فيها، خاصة أن طنطا متواجد في المراكز الأخيرة، نريد تجميع نقاط من أجل حصد مركز معين يليق بنادي طلائع الجيش وبالمجهود الذي يبذله اللاعبون".

وأردف:" البعض اعتقد أننا سنلعب بشكل دفاعي والاعتماد على المرتدات، لكن لعبنا بشكل هجومي، ودفعت بكل اللاعبين المميزين في الخط الأمامي مثل عمار حمدي وأحمد سمير، ولاعبين الوسط كان لهم ميول هجومية مثل محمد أشرف "روقا"، ولعبت بالدفاع بعد طرد مهند لاشين وتسجيل بيراميدز للهدف الأول".

واستطرد: "لعبنا مباراة كبيرة وفريق بيراميدز من أفضل الفرق بالدوري المصري، يجب أن يعلم لاعبي الطلائع أنهم فريق كبير، وفي نهاية الموسم أتمنى أن نصل لمركز متقدم".
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