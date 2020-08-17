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فن

شاهد.. أول لقاء مع المطربة رحمة بعد إصابتها بفيروس كورونا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:37 م
المطربة رحمة ومحررة
المطربة رحمة ومحررة صدى البلد
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سمر سعد
أجرى موقع "صدى البلد الإخباري" لقاء خاصا مع المطربة رحمة، عبر تقنية "زووم"، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وتحدثت رحمة في بث مباشر عن تفاصيل إصابتها بالفيروس من البداية، وماذا فعلت بعدها، ورحلة العلاج من هذا المرض المزعج، الذي حير العالم.

كما تحدثت المطربة رحمة عن أزمة صوتها الذي تأثر بعد الإصابة، قبل أن يعود لحالته الطبيعية بعد الشفاء.

وكشفت رحمة عن أقرب الفنانين الذين تواصلوا معها بعد إصابتها ووقفوا معها في أزمتها، ودور الفنانتين يسرا ووفاء عامر في مساندتها بهذه المحنة.

لمشاهدة اللقاء كاملا اضغط هنا

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