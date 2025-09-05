قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برج مشتهى يتحول إلى ركام.. قصف إسرائيلي عنيف يثير الرعب بين آلاف النازحين
جناح صناعي مصري في معرض التجارة بين البلدان الإفريقية بالجزائر
وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
فن وثقافة

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

خالد جلال
خالد جلال
محمد نبيل

قال المخرج خالد جلال إنه لم يكن يخطط مطلقًا للعمل الإداري، لكن الظروف والفرص التي أُتيحت له بعد تخرجه من معهد الفنون المسرحية دفعته إلى هذا المسار.

وأوضح "جلال" خلال حلوله ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الخميس، المذاع عبر شاشة ON، مع الإعلامية منى الشاذلي، أنه حصل على جائزة الدولة للإبداع التي كانت تنظمها وزارة الثقافة برئاسة الفنان فاروق حسني آنذاك، والتي أُتيح له من خلالها السفر إلى روما والإقامة في الأكاديمية المصرية للفنون لمدة عامين، حيث أخرج هناك مسرحية "حلم ليلة صيف" لشكسبير بجهوده الفردية، معتمداً على تمويل الأكاديمية والفنانين الإيطاليين.


وأضاف "جلال" أن التجربة أثبتت قدرته على الجمع بين الفن والإدارة، وهو ما جعل الوزير فاروق حسني يكلّفه وهو في سن الـ27 بإدارة أحد مسارح الدولة، رغم أن ذلك لم يكن أمرًا مألوفًا في هذا العمر، وأكد أن هذا التكليف شكّل بداية مسيرته الإدارية التي أسس من خلالها ورشة مسرح الشباب، والتي تحولت لاحقًا إلى نواة مركز الإبداع الفني.

وأشار إلى أن ورشة الشباب بدأت في ظروف صعبة، من دون مقر ثابت، حيث كانت العروض تُقدَّم في مسارح مكشوفة أو غير مجهزة، ومع ذلك نجح المشاركون في حصد جائزة أفضل عرض في المهرجان التجريبي الدولي، متفوقين على 56 دولة، بعرض من إخراج محمد شفيق.

كما شدد المخرج على أن قلة الإمكانيات لم تكن عائقًا بل كانت دافعًا للابتكار، مستشهدًا بتجارب قدمها مع زملائه منذ أيام مسرح الجامعة مثل نادر صلاح الدين، وأحمد عبد الله، وخالد الصاوي، والراحل خالد صالح، حيث كانوا ينجزون عروضًا مؤثرة بميزانيات ضئيلة، مشيرا إلى أن هذه البيئة خرج منها أسماء بارزة في المشهد الفني مثل ماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، ومحمد عبد الخالق.

خالد جلال مسرحيات خالد جلال منى الشاذلي

