إسرائيل تعلن السيطرة على 40% من مدينة غزة وتعتزم توسيع العمليات
كيف تتوب إلى الله؟.. هذا الذكر يخلصك من أشد الذنوب بلا رجعة
أخبار السيارات| أسعار 5 موديلات عائلية في مصر.. اركب سيارة أوتوماتيك بحالة الفبريكا
منظمة الصحة العالمية تعلن رفع حالة الطوارئ المتعلقة بـجدري القرود
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
توك شو

وزير أردني سابق: حديث نتنياهو عن فتح معبر رفح لخروج الفلسطينيين عهر سياسي
قسم التوك شو

قال أمين المشاقبة، الوزير الأردني الأسبق، إن الأردن يتبنى نفس الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكداً أن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن أو مصر لن تجد طريقها إلى التنفيذ، موضحا أن ما تقوم به إسرائيل تحت قيادة نتنياهو من تهديد بفتح معبر رفح هو بمثابة "عهر سياسي"، حيث تحاول إسرائيل تصوير نفسها كمناصر لحقوق الفلسطينيين في الوقت الذي تتبنى خطة واضحة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتحويله إلى أراضٍ استيطانية.

وأضاف في تصريحات خلال مشاركته في برنامج "ثم ماذا حدث" مع الإعلامي جمال عنايت على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الهدف الرئيسي من العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر هو عملية تهجير قسرية للفلسطينيين من القطاع وتحويله إلى جزء من الدولة اليهودية. وقال إن إسرائيل تسعى لخلق واقع جديد في الضفة الغربية من خلال عمليات الاستيطان التي تستهدف 82% من أراضي الضفة، في ظل غياب موقف حازم من المجتمع الدولي. وأكد أن "المشروع الصهيوني التوراتي" لا يعترف بوجود الفلسطينيين على الأراضي الفلسطينية ويريد أن يفرض واقعًا يتم فيه إلغاء أي وجود للفلسطينيين في الأرض التاريخية لفلسطين.

وأشار المشاقبة إلى أن التصريحات الأخيرة لنتنياهو، والتي يحاول فيها إظهار نفسه كإنسان رحيم يريد مساعدة الفلسطينيين، لا تعكس حقيقة نواياه. مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدير حربًا واسعة النطاق ضد الفلسطينيين في غزة بهدف تصفيتهم، ولا يمكن القبول بأن يكون ما يحدث مجرد عمل إنساني.

 وأكد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس قد أبديا استعدادهما لقبول حل شامل، يشمل خروج جميع الرهائن وإيقاف الحرب في غزة، إلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تبدي أي اهتمام بهذا العرض.

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

حسام حسن

حسام حسن يرفض خروج لاعبي المنتخب قبل تحية الجماهير في استاد القاهرة

برج الحوت حظك اليوم السبت 6 سبتمبر 2025

برج الحوت حظك اليوم السبت 6 سبتمبر..كن واقعيًا في توقعاتك

برج الدلو حظك اليوم السبت 6 سبتمبر

برج الدلو حظك اليوم السبت 6 سبتمبر.. الاستماع لا يُنقص من قوتك

برج الجدي حظك اليوم السبت 6 سبتمبر

برج الجدي حظك اليوم السبت 6 سبتمبر...استمتع بالهدوء ورتب أولوياتك

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

طريقة عمل البيكاتا باللحم

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

